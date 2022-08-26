Названы две причины увеличения Путиным численности армии России Военный эксперт Суконкин: корпуса ЛДНР могут перейти в подчинение МО РФ после указа Путина

Фото: Минобороны РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, увеличивающий численность ВС РФ примерно на 137 тысяч человек. У этого решения есть как минимум две причины, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт и писатель Алексей Суконкин. Во-первых, на фоне вступления Финляндии и Швеции растет необходимость укрепления западных границ, во-вторых — после вхождения республик Донбасса в состав РФ корпуса ЛДНР переведут в подчинение Минобороны, подчеркнул он.

Несколько месяцев назад [глава МО РФ Сергей] Шойгу говорил о предстоящем формировании на западном оперативном оправлении около 12 новых соединений в рамках противостояния НАТО [после решения Финляндии и Швеции присоединиться к альянсу]. Туда могут войти мотострелковые и танковые бригады или дивизии, артиллерийские подразделения, ПВО сухопутных войск. Также могут усилить группировку в Калининграде для противодействия Прибалтике, — считает Суконкин.

Собеседник подчеркнул, что «указ не означает, что 137 тысяч раз и появятся, документ увеличил штатную численность, и в первую очередь открывается финансирование на такую численность». Он предположил, что речь идет о решении вопросов после проведения референдумов о вхождении ЛНР и ДНР в состав РФ.

Первый и второй армейские корпуса ЛДНР, которые там есть, и мы их называем союзными силами, после вхождения территорий в состав РФ, нужно подвести под единое правовое поле и передать в подчинение МО РФ, иначе они станут, фактически, незаконными вооруженными формированиями, — подытожил Суконкин.

Ранее стало известно, что Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ на 137 тысяч человек по сравнению с аналогичным распоряжением 2017 года. Общий штат ВС возрастет с 1,9 млн до 2 039 758 человек. Из них военнослужащих — 1 150 628 человек. Указ вступает в силу с 1 января 2023 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что информация о якобы готовящейся массовой мобилизации в России является «чистым фейком». Подобные сообщения ранее распространили некоторые британские издания. Российское руководство неоднократно опровергало информацию о проведении в стране мобилизации граждан.