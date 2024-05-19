Названы главные подозреваемые в ЧП с вертолетом президента Ирана Политолог Макаркин: США или Израиль могли устроить диверсию с вертолетом Раиси

Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Ирана Ибрахим Раиси

Политолог Алексей Макаркин считает, что ЧП с вертолетом президента Ирана Ибрахима Раиси может быть следствием диверсии со стороны США, Израиля или некоторых сил внутри самой республики. В беседе с NEWS.ru он также отметил, что воздушное судно вряд ли могли сбить, поскольку на это ничего не указывает, а в тех местах действительно очень тяжелые погодные условия, затрудняющие спасательную операцию.

Вторая версия — диверсия. Есть два подозреваемых. Один — условный Запад и Израиль, так как при Раиси нанесли удар по Израилю, а последний ответил на него символически. Раиси поддерживает ХАМАС, хотя речь идет не только о Раиси, ХАМАС поддерживает великий аятолла Али Хаменеи. Другой подозреваемый — внутрииранские конфликты. Дело в том, что Хаменеи достиг весьма преклонного возраста — 85 лет. Поэтому нельзя исключать внутреннюю борьбу, — отметил политолог.

Вертолет Ибрахима Раиси совершил жесткую посадку у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. На место чрезвычайного происшествия направлены спасатели, однако поиски осложняются туманом и рельефной местностью. Всего в составе президентского кортежа было три борта. Два вертолета благополучно достигли цели.