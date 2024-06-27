Названы дачные культуры, которые нужно больше всего поливать Депутат Чаплин: больше всего поливать нужно огурцы, сельдерей и капусту

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Огурцы, капуста и сельдерей относятся к дачным культурам, которые нужно поливать чаще остальных, заявил председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин для NEWS.ru. По словам депутата Госдумы, их переувлажнение в то же время нежелательно из-за шанса спровоцировать загнивание корней.

Огурцы на 95% состоят из воды и сильно зависят от регулярного орошения. Без достаточного увлажнения их плоды будут мелкими и горькими. Капуста, особенно крупнолистные сорта, нуждается в стабильном водоснабжении, чтобы формировать плотные и сочные кочаны. Сельдерей, обладая мощной корневой системой, активно поглощает влагу и требует равномерного и частого полива, — отметил собеседник издания.

Среди других дачных культур Чаплин выделил базилик, который одинаково нуждается как в солнечном свете, так и в постоянной влажности почвы. Последним депутат упомянул редис, способный без должного поливания в итоге потерять сочность и стать жестким.

При этом переувлажнение также нежелательно, так как это может привести к развитию грибковых заболеваний и загниванию корней. Системы капельного полива являются отличным вариантом для оптимального обеспечения водоснабжением. Они позволяют экономить воду, направляя ее непосредственно к корням растений, и поддерживать стабильный уровень влажности почвы, — констатировал Чаплин.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья рассказал, что в период подвязывания помидоров не стоит слишком туго перетягивать растения. По его словам, дачники могут использовать стойки, кольца и сетки для помощи пасленовым.