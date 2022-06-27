Названы болезни, при которых россиян могут лишить водительских прав В Госдуму внесен законопроект о лишении водительских прав по состоянию здоровья

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Водительское удостоверение

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому ГИБДД сможет изымать у граждан водительские права в случае ухудшения здоровья. Речь идет о серьезных заболеваниях, о которых ведомство не будет проинформировано заранее, сообщают «Известия».

Согласно действующему законодательству, россияне не могут получить водительские права, если у них обнаружено одно или несколько заболеваний, которые несовместимы с вождением. К таким относятся шизофрения, деменция, умственная отсталость, слепота и другие.

По словам авторов инициативы, эти болезни могут возникнуть у водителя после получения прав. В случае обнаружения заболевания его отправят на медосвидетельствование. Если диагноз подтвердится, водительские права будут аннулированы.

Чтобы полностью устранить проблему, надо постоянно мониторить ситуацию. Когда человек встал на учет в наркологический или психоневрологический диспансер, лишен водительского удостоверения или что-то с ним произошло — только в этих случаях он попадает в эту систему. В случаях, когда он не попался или не пришел куда-то добровольно, это не будет работать, — подчеркивает член Общественной палаты Александр Холодов.

С 1 июля в России заработает единая база злостных нарушителей правил дорожного движения «Витрина данных ГИБДД». Сообщается, что с помощью этой базы компании смогут проверять своих водителей, нарушали ли они правила дорожного движения и лишались ли они водительских прав. Сами автовладельцы также смогут фиксировать эту информацию.