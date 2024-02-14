Криминалист объяснил, почему мигрантам нельзя работать в сфере услуг Криминалист Игнатов: трудовым мигрантам следует запретить работать в сфере услуг

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Самарской области поступили верно, когда решили запретить трудовым мигрантам работать в сфере оказания транспортных услуг и образования, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. Он призвал продвинуть соответствующую инициативу на федеральный уровень и дополнить ее запретом на работу в сфере общепита и услуг по всей стране.

Этого мало. Я бы вообще запретил мигрантам работать в сфере общепита и услуг по всей России. Хотите работать? Вот вам стройка, вот вам кирпичи, вот вам отбойный молоток. И все, не более того, — сказал Игнатов.

По его мнению, приезжие работники сильно отличаются от россиян менталитетом. Криминалист выделил в них такие качества, как хамство, агрессию и наглость.

При общении с местными это влечет только проблемы, конфликты, а иногда и заканчивается смертельным исходом, — заявил он.

Игнатов назвал инициативу самарских властей абсолютно правильной и призвал поддержать ее на федеральном уровне. По его мнению, трудовым мигрантам следует разрешить работать лишь в строительной или жилищно-коммунальной сферах.

Но никакой сферы обслуживания: кафе, рестораны, такси, естественно, никаких школ, детсадов, куда они тащат своих детей, которых никто не понимает, а это их раздражает. Они зачастую не знают русского языка, — пояснил свою точку зрения криминалист.

Он обвинил мигрантов в нежелании ассимилироваться и принимать российские традиции и уклад жизни. По его словам, иностранцы агрессивно навязывают гражданам РФ свои принципы, а «коренному населению это не нравится».

Не мы к ним приехали, а они к нам, в этом коренная разница. Это все может закончиться серьезным межэтническим конфликтом, — предупредил он.

Власти Самарской области запретили трудовым мигрантам работать в сфере оказания транспортных услуг и образования. Также ограничения коснулись агентства по подбору персонала. В пресс-службе регионального правительства уточнили, что правоохранительным органам поручено строго следить за исполнением постановления.

До этого мигрантам запретили работать в такси и общественном транспорте в Магаданской области. Мера рассчитана на 2024 год. Уволить иностранцев, уже работающих в местных транспортных компаниях, предписано в трехмесячный срок.