Названы альтернативные направления подорожавшим Египту и Таиланду В РСТ назвали Краснодарский край альтернативой подорожавшим зарубежным курортам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сезонность и ослабление российского рубля скажутся на ценах зарубежных направлений, рассказал NEWS.ru вице-президент Российского союза Туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. По его словам, альтернативой внутри страны станет Краснодарский край.

На внутреннем рынке тоже неплохо идет бронирование, как в бархатный сезон, так и зимой. В последние годы стали популярнее санаторно-курортные поездки. Конечно, номер за 5-7 тысяч рублей выглядит интереснее для россиян. Однако статистика показывает, что от заграничных поездок тоже не отказываются, — рассказал Барзыкин.

Эксперт добавил, что туристы будут рассматривать различные направления для отдыха в поиске наилучшего варианта. Он также напомнил, что для поездки в Китай россиянам не понадобится виза.

Нельзя не упомянуть, что у нас остаются надежды на Китай, куда сейчас можно поехать без визы. Поток постепенно генерируется, если поставят чартерные рейсы, то и это направление будет влиять на спрос, — сказал Барзыкин.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщала, что средняя цена путевки в Китай после возобновления безвизовых групповых поездок составит 70–80 тысяч рублей на человека за неделю отдыха. По ее словам, эта цифра усредненная, реальная стоимость может сильно отличаться в зависимости от разных факторов, включая дальность перелета. К примеру, поездки в Китай из Владивостока будут заметно дешевле, чем из Москвы.