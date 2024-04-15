Названо условие замены Портнягину домашнего ареста на СИЗО Юрист Хаминский: Портнягину заменят домашний арест на СИЗО за малейшее нарушение

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Дмитрий Портнягин

Нарушение режима домашнего ареста влечет за собой перевод в СИЗО, сообщил NEWS.ru юрист Александр Хаминский, отвечая на вопрос, за что блогеру Дмитрию Портнягину могут изменить меру пресечения. По словам Хаминского, так произошло с коллегой Портнягина по инфобизнесу Еленой Блиновской.

Любое нарушение режима домашнего ареста влечет за собой его замену на более жесткую меру, то есть обычный арест и помещение в следственный изолятор. Именно это произошло с коллегой Портнягина по инфобизнесу Еленой Блиновской, которая за многочисленные нарушения оказалась в СИЗО, — заявил Хаминский.

Юрист напомнил, что при избрании меры, связанной с ограничением свободы, суд руководствуется тремя основными факторами. Речь идет о тяжести совершенного преступления, возможности воспрепятствовать ходу следствия и характеристике личности фигуранта.

Если бы речь шла только об уклонении от уплаты налогов, домашний арест вряд ли был назначен. Но Портнягина обвиняют также в отмывании денежных средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере. А это уже тяжкая статья, — резюмировал юрист.

Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы отправил под домашний арест Портнягина по делу о неуплате налогов и отмывании денежных средств. Отмечается, что данная мера пресечения избрана до 10 июня текущего года.