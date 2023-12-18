Названо щадящее новогоднее меню при заболеваниях ЖКТ Врач Тимощенко призвала отказаться от жареной еды на Новый год при болезнях ЖКТ

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Людям, страдающим от заболеваний желудочно-кишечного тракта, рекомендуется отказаться от солений, пряностей, а также жареных блюд на Новый год, заявила NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. По ее словам, при таких заболеваниях необходим щадящий рацион питания. В первую очередь речь идет о пациентах, страдающих от язвенных или эрозионных дефектов слизистой желудка или двенадцатиперстной кишки.

Людям с проблемами с ЖКТ в новогоднюю ночь стоит ограничить, а лучше полностью исключить употребление солений, пряностей, жареных и запеченных в собственном соку блюд с высоким содержанием экстрактивных веществ, острых блюд, — рассказала Тимощенко.

Специалист также рекомендует ограничить употребление жирных продуктов, в том числе некоторых популярных салатов. Кроме того, при болезнях ЖКТ следует воздержаться от употребления алкоголя. Подытоживая, врач подчеркнула, что отходить ко сну следует не менее чем через час после еды.

Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова ранее перечислила самые полезные зимние напитки. По ее словам, особую пользу для организма несет чай с гвоздикой, корицей и душистым черным перцем. Это обусловлено тем, что данный напиток обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.