Названо российское оружие, способное обнулить американскую помощь Украине Военэксперт Дандыкин: ЗРК Patriot не справятся с российскими «Кинжалами»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал»

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон» неуязвимы для американских зенитных ракетных комплексов Patriot, обещанных НАТО Украине. Собеседник отметил, что упоминаемый в СМИ новейший снаряд Х-69, предположительно созданный в РФ, также «разнесет» Patriot.

У нас опыт уничтожения Patriot есть. Выявлять на этапе транспортировки, не позволяя им встать на боевое дежурство. У нас есть для этого гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон». С любого носителя — самолет, корабль, подлодка, наземные комплексы. Плюс, как писали в СМИ, наша новейшая ракета Х-69 с изменяемой траекторией полета. Они разнесут Patriot, оставшись незамеченными, — сказал Дандыкин.

Ранее главы государств и правительств Евросоюза по итогам встречи по Украине призвали как можно скорее передать ВСУ системы ПВО. Они призвали Совет ЕС предпринять шаги для достижения этой цели, в том числе поднять вопрос на ближайшем заседании на уровне глав МИД и министров обороны 22 апреля.

До этого стало известно, что немецкие власти проводят тайные переговоры с Индией по вопросу покупки боеприпасов для украинской армии. По данным источников, в арсеналах союзника ФРГ хранятся сотни тысяч артиллерийских снарядов, однако Нью-Дели не желает портить отношения с Москвой и открыто передавать их Киеву.

Кроме того, глава МИД Германии Анналена Бербок объявила, что власти выделят Украине еще €100 млн на гуманитарные нужды. Об этом она заявила после визита в Одессу и Николаев. В общей сложности помощь Германии на эти цели за два года достигла €1 млрд.