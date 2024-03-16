Названо распространенное и особо опасное для беременных заболевание Педиатр Заносова: ветрянка особо опасна для беременных и новорожденных

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Ветряная оспа (ветрянка) чрезвычайно опасна для новорожденных, беременных, а также для граждан с ослабленным иммунитетом, рассказала NEWS.ru педиатр Татьяна Заносова. Она отметила, что вирусное заболевание способно негативно повлиять на развитие плода.

Ветряная оспа может быть чрезвычайно опасной для новорожденных и людей с ослабленной иммунной системой, а также для беременных женщин, так как вирус может повлиять на плод, — добавила Заносова.

По ее словам, симптомами ветрянки у детей являются общее недомогание и лихорадка. По ее словам, к числу клинических проявлений ветрянки также относятся головная боль и потеря аппетита.

Она отметила, что высыпания сопровождаются зудом, что часто вызывает дискомфорт у ребенка. При этом формирование новых пузырьков обычно прекращается в течение четырех дней, а большинство поражений покрывается корочкой уже к шестому дню. Заносова добавила, что корочки имеют тенденцию отпадать в течение одной-двух недель, оставляя на коже временные участки гипопигментации.

Педиатр рассказала, что ветряная оспа, вызываемая вирусом Varicella zoster, может встречаться не только у детей, но и у взрослых. В этом случае болезнь, вероятно, будет протекать значительно тяжелее, подытожила она.

Ранее врач-педиатр Любовь Веселова объяснила, что проблема частых болезней у ребенка связана с формированием у него иммунитета и является закономерной. По ее словам, таким образом происходит адаптация ребенка к окружающему миру.