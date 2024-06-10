Названо натуральное чудо-средство для бешенного роста огурцов «Маленькая дача»: луковая шелуха и перегной поспособствуют росту огурцов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Получить хороший урожай огурцов можно при использовании луковой шелухи и перегноя, пишет автор дзен-канала «Маленькая дача». Добавление этих средств в почву обеспечит бешеный рост овощей.

Отлично подходит луковая шелуха, которую тоже можно с успехом использовать. Шелуха отлично стимулирует корнеобразование, а самое главное насытит почву бором, марганцем и многими другими полезными элементами. Кладем в каждую лунку по горсти луковой шелухи и смешиваем с землей, далее высаживаем рассаду огурцов, — объяснил автор.

Кроме того, подкормка из луковой шелухи защитит огурцы от паразитов и возможных болезней. Перегной стоит добавлять аналогичным образом: положить в почву и перемешать с землей при посадке огурцов.

Автор канала также советует сделать из луковой шелухи раствор для поливки огурцов. Так, обычный стакан нужно доверху заполнить шелухой и развести в восьми литрах воды. Емкость с содержимым необходимо довести до кипения на плите, после чего остудить и процедить. Получившейся подкормкой нужно регулярно поливать корни и опрыскивать листья.



Ранее канал «Генеральский сад» сообщил, что для огурцов будет полезна подкормка, которая готовится из обычной лимонной кислоты. Одну столовую ложку нужно растворить в 10 литрах воды. Раствор вливают по влажной почве под корень. На куст потребуется 0,5–1 литр удобрения. Удобрять дважды с промежутком в две-три недели. По мнению канала, такая поддержка растения улучшит плодоношение, ускорит рост корневой системы и зеленой массы, а также поможет растениям нарастить жирные стебли и крупные листья. Кроме того, он улучшит почвенную микрофлору.