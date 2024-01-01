Названо наказание, грозящее сжегшей паспорт жительнице Брянска Юрист Хаминский: сжегшей паспорт жительнице Брянска может грозить тюремный срок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительнице Брянска, сжегшей свой паспорт на камеру из-за плохой фотографии, может грозить наказание от штрафа до тюремного срока, рассказал NEWS.ru юрист Александр Хаминский. По его словам, умышленное уничтожение документа влечет за собой взыскание в размере 300 рублей, однако в этом случае прокуратура может обнаружить минимум два самостоятельных состава преступления.

Гражданин может поменять паспорт, не боясь быть привлеченным к административной ответственности, в случае изменения внешности в силу возраста или хирургического вмешательства. Умышленное уничтожение документа влечет наказание по ст. 19.16 КоАП РФ в виде штрафа до 300 рублей, — объяснил Хаминский.

Он напомнил, что сожжение паспорта происходило на улице и сопровождалось нецензурной бранью. Это может расцениваться как мелкое хулиганство, за которое грозит арест на 15 суток. Кроме того, в данном случае речь может идти о явном неуважении к госсимволам, которое карается штрафом до 100 тысяч рублей.

Если обнаружат высказывания, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ) или провоцирование вражды на религиозной, расовой, социальной или иной почве (ст. 282 УК РФ), то речь пойдет о штрафе до 500 тысяч рублей и лишении свободы на срок до пяти лет, — добавил юрист.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее заявил, что публичное сожжение паспорта необходимо приравнять к отказу от гражданства РФ. Он также отметил, что жительнице Брянска не нужно выдавать новый документ в течение 10 лет, чтобы она «походила со справкой».