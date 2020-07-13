Названо наилучшее время для употребления фастфуда без вреда для фигуры

https://static.news.ru/photo/4229d66a-c510-11ea-a4dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обменные процессы в организме человека происходят намного быстрее в утреннее время, лишние калории после употребления фастфуда будут успешно «сожжены» в течение всего дня, заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

По её словам, данная рекомендация относится, в первую очередь, к молодым людям, ведущим активный образ жизни.

Молодым активным людям фастфуд сойдет с рук, лишний вес может быть не так заметен, как у взрослого человека, — рассказала Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».

Врач также добавила, что в ночное время обменные процессы тоже работают, однако не столь интенсивно. Именно поэтому «условный гамбургер», съеденный вечером, может серьёзно сказаться на фигуре, подытожила диетолог.

Ранее NEWS.ru писал, что диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые негативно воздействуют на работу головного мозга. В первую очередь, это пища, содержащая трансжиры — маргарин, майонез, полуфабрикаты и дешёвые кондитерские изделия.

Также вредными являются так называемые быстрые углеводы, которые содержат сахар, мучные изделия, макароны и хлеб. Они способствуют быстрому набору лишних килограммов, разрушению сосудов и недостаточному поступлению кислорода в головной мозг.

Диетолог посоветовала исключить из рациона питания ещё и различные соления, так как излишки хлорида натрия затрудняют свободное движение крови, вызывая гипертонию и нарушая питание головного мозга. Не стоит, по словам специалиста, увлекаться и продуктами, содержащими консерванты, ароматизаторы и красители. Все они являются источником токсинов для мозга, которые ухудшают питание его клеток. Особенно часто такие добавки встречаются в продуктах с длительным сроком хранения.