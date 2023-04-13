Названо лучшее место для хранения крашеных яиц Диетолог Соломатина назвала холодильник лучшим местом для хранения крашеных яиц

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крашенные на Пасху яйца лучше всего хранить в холодильнике, где они могут пролежать без ущерба для качества до трех недель и не испортиться, рассказала NEWS.ru диетолог Елена Соломатина. При этом она напомнила, что пасхальные яйца нужно обязательно хранить в скорлупе. Более того, они не должны быть нарезанными, иначе в таком состоянии долго не пролежат.

Так же как и вареные яйца, их можно хранить без холодильника, но не более одного-двух дней. А так рекомендовано хранить не более трех недель в холодильнике, но они не должны храниться в нарезке. Так пасхальные яйца долго не хранятся. Обязательно в скорлупе, – подчеркнула Соломатина.

Ранее диетолог рассказала, что на завтрак на Пасху не стоит объедаться большим количеством яиц, достаточно съесть всего одно-два без вреда для здоровья. Соломатина отметила, что особенно не стоит переедать людям, соблюдавшим пост до праздника, так как после ограничений организму нужно заново привыкнуть к нормальному количеству пищи. При употреблении яиц на Пасху не стоит забывать о том, что человек будет есть и другие продукты. Поэтому здесь важную роль играет общая калорийность и той еды, которую предполагается съесть в течение дня.