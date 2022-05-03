Названо глазное заболевание, которое невозможно вылечить Офтальмолог Куренков назвал глазное заболевание, которое невозможно вылечить

На приёме у офтальмолога / Фото shutterstock.com

Кератоконус является хроническим заболеванием, вылечить которое невозможно, рассказал NEWS.ru офтальмолог Вячеслав Куренков. Он отметил, что данный недуг может быть всю жизнь и привести к нежелательным последствиям, а именно перейти в четвёртую стадию, когда есть риск для глаза в целом. По словам эксперта, если кератоконус протекает стабильно, то применяются средства коррекции.

В начальной стадии это можно сделать мягкими контактными линзами или очками, в развитой стадии — жёсткие контактные линзы и также очки. На конечных стадиях коррекция сильно затруднена. В любом случае такой пациент находится под постоянным наблюдением у офтальмолога. При приходе в определённую стадию пациенту предлагается операция по пересадке роговицы, которая предотвращает дальнейшее развитие кератоконуса, — сказал Куренков.

Как отметил собеседник, офтальмолог лично определяет период наблюдения для каждого пациента. Многие пациенты носят жёсткие линзы, но они не останавливают течение кератоконуса, иначе все спасали бы пациентов таким образом.

Ранее нейроофтальмолог Пермского края Ольга Половинкина заявила, что плохое зрение свидетельствует о серьёзных заболеваниях — вплоть до опухоли головного мозга или инсульта. По её словам, часто пациенты жалуются на проблемы со зрением, а в итоге оказывается, что патологий глазного дна нет. В этом случае человека направляют к неврологу для дальнейшего обследования.