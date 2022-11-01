Названо допустимое число ложек меда в день без вреда для фигуры Диетолог Соломатина заявила, что в день стоит есть максимум две ложки меда

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Мед обладает множеством полезных свойств, но из-за высокой калорийности любимое многими россиянами лакомство часто приводит к ожирению, рассказала в беседе с NEWS врач-диетолог Елена Соломатина. Она напомнила, что в составе продукта имеется большое количество сахара и фруктозы, от которой гораздо быстрее набираешь лишние килограммы. Чтобы не поправляться, Соломатина посоветовала есть одну, максимум две ложки меда в день.

В меде достаточно много сахара, фруктозы. От фруктозы можно быстро поправиться, тем более что в меде нет клетчатки. Тем, кто не хочет поправляться, с учетом всех сахаров, можно съесть одну ложку меда перед сном с молочным продуктом, можно добавить в творог, максимум две ложки в течение дня, — сказала Соломатина.

Диетолог отметила, что мед лучше всего употреблять свежим. Несмотря на долгое хранение, продукт все равно теряет полезные свойства. Соломатина указала, что из-за иммуномодулирующих свойств, согревающего и успокаивающего эффекта мед является прекрасным продуктом для употребления осенью.

Ранее врач-инфекционист Светлана Ищенко рассказала, что в сезон простуд россияне могут поднять свой иммунитет с помощью напитка «Витаминка», состоящего из микса лимона или смородины, гвоздики, мёда, имбиря и куркумы. По словам медика, готовить такой витаминный напиток лучше в заварнике, а выпивать через десять минут после приготовления.