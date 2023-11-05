Названо число посетителей выставки «Россия на ВДНХ в первый день работы Выставку-форум «Россия» в первый день работы посетили свыше 190 000 человек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Выставку-форум «Россия», открывшуюся в Москве на ВДНХ 4 ноября, в первый день работы посетили более 190 000 человек, сообщается в пресс-релизе организаторов мероприятия. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

Гостями Международной выставки-форума «Россия» в первый день стали более 190 000 человек. <...> 4 ноября на выставке состоялись концерты, образовательные мероприятия, открытия новых павильонов и презентации, — говорится в сообщении.

Организаторы отметили, что первым мероприятием выставки стал масштабный флешмоб – посетители вместе с хореографами станцевали сразу на 10 площадках ВДНХ. В первый день работы выставки открылись экспозиции всех 89 регионов России, министерств, крупнейших компаний и госкорпораций. Кроме того, в рамках образовательной программы прошел марафон Знание.

Посещение выставки бесплатное, на отдельные ее мероприятия требуется предварительная регистрация. Предполагается, что за все время работы выставки ее посетят не менее 20 млн человек.

Ранее сообщалось, что посетители выставки могли увидеть чеченскую «джихад-машину», предназначенную для участия в спецоперации. Также были представлены обучаемый человекоподобный робот, симулятор комбайнера и VR-экран, благодаря которому можно побывать над вулканами Камчатки.