Названа закуска, вызывающая долгое и тяжелое похмелье Терапевт Чиркова: выпивку нельзя закусывать сладким, оно вызывает тяжелое похмелье и «остается на боках»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Очень плохая идея для любого застолья — закусывать алкоголь сладким, так как любая конфетка вызовет долгое и тяжелое похмелье, а также «останется на боках», рассказала NEWS.ru врач-терапевт Ольга Чиркова. Эксперт отметила, что сначала организму придется разобраться с сахаром, а потом дезактивировать этанол.

Очень плохая идея закусывать алкоголь сладким. Во-первых, каждая конфетка останется на боках, потому что алкоголь стимулирует выработку инсулина, во-вторых, похмелье будет более долгим, тяжелым и ярким, потому что организм сначала будет разбираться с пирожными и только потом возьмется дезактивировать этанол. Абсолютно неправильный выбор — после плотного обеда съесть на десерт фрукты. Это вызывает процессы брожения и нарушает пищеварение, — подчеркнула медик.

Она добавила, что фрукты лучше есть или натощак, или в качестве отдельного приема пищи. Чиркова также посоветовала пить воду перед едой, что утолит жажду и снизит аппетит, а после приема пищи сделать паузу и дать пищеварению немного поработать.

Ранее эндокринолог Юлия Барухина рассказала, как не стать жертвой похмелья. Она сообщила, что для этого во время застолья следует пить только один вид алкоголя. По словам врача, если смешать шампанское и водку, в которых различается уровень содержания сахара и спирта, с утра точно будет болеть голова. Врач предупредила, что газированные напитки усиливают эффект опьянения.