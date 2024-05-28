Названа возможная причина объявления треш-блогера Mellstroy в розыск Адвокат Жорин: блогера Mellstroy могли объявить в розыск из-за его деятельности

Фото: t.me/tellstroy

Треш-блогера Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим) могли объявить в розыск не из-за уклонения от военной службы, а из-за его деятельности, считает адвокат Сергей Жорин. В беседе с NEWS.ru он отметил, что раньше тот уже привлекался, когда в 2020 году во время эфира разбил лицо девушки об стол. По словам эксперта, сложно сказать, почему блогер то попадает в базу розыска, то исчезает из нее.

Сложно сказать сейчас, почему он то появляется в базе розыска, то пропадает оттуда. Предположу, что дело может быть связано не только с его попыткой уклониться от военной службы, но и с каким-то другим делом. Как известно, раньше он уже привлекался за то, что в 2020 году во время стрима разбил лицо девушки о стол, — пояснил адвокат.

Жорин отметил, что Mellstroy иногда появляется в медиапространстве, его видео могут попадаться в рекомендациях на различных платформах. По его словам, при просмотре роликов складывается впечатление, что блогер ходит по краю правового поля. При этом адвокат добавил, что это может быть просто сценический имидж.

В феврале 2024 года МВД России уже объявляло Mellstroy в розыск по уголовной статье. По предварительным данным, причиной этого стал отказ блогера идти служить в белорусскую армию. Однако в марте стримера сняли с розыска в Белоруссии и России после его заявлений о помощи детским домам на родине.