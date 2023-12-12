Стало известно о рекордных долгах россиян за электричество «Известия»: долги россиян за электричество превысили 320 млрд рублей

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Общая задолженность потребителей на розничных рынках электроэнергии в России составила 320,5 млрд рублей по итогам трех кварталов 2023 года, пишут «Известия». Как уточняет газета, эта сумма включает в себя остаток по частично оплаченным счетам, а также просроченные платежи.

Минэнерго подсчитало общую задолженность потребителей за девять месяцев 2023 года, включив в список не только население, но и муниципальные организации и предприятия. Из указанной суммы 216,3 млрд рублей приходится на просроченные платежи, которым более одного месяца, — этот показатель на 15,3 млрд рублей превысил значения аналогичного периода 2022 года. Остальную часть составили средства, не выплаченные вовремя, но по которым еще не прошел срок оплаты.

Больше всего долгов накопилось у потребителей сферы ЖКХ — на нее приходится 43,9% всех задолженностей. Сумма составила 140,7 млрд рублей, большая часть из которых — 115,3 млрд рублей — оказалась просрочена.

Председатель комитета Союза юристов Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачев ранее сообщил, что отмена взимания комиссии за оплату услуг ЖКХ для граждан, нуждающихся в социальной поддержке, произойдет на фоне общего увеличения тарифов. Он пояснил, что для такой адресной помощи малоимущим нужна дополнительная работа, которая стоит денег.