Названа сумма иска к Украине из-за энергоблокады Крыма Константинов: сумма иска Крыма к Украине за энергоблокаду может превысить 5 трлн

Крымские власти оценили ущерб, нанесенный полуострову из-за энергоблокады со стороны Украины, предварительно, в более чем 3 трлн рублей, также планируется требование компенсации в размере 2 трлн, заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в эфире «Соловьев Live». По его словам, претензия по энергоблокаде является самой значительно в части блокад.

Только по сумму ущерба бюджету, предварительно, оценивается в сумму более 3 трлн рублей. Готовится еще иск от Общественной палаты — это народ Крыма, там сумма будет более 2 трлн рублей. Будет еще ущерб от предприятий. Будет очень серьезная претензия, наверное, самая значительная в части блокад, — сказал Константинов.

Правительство Украины начало энергетическую блокаду Крыма в ноябре 2015 года. В результате подрыва были выведены из строя четыре линии электропередачи. Со временем ситуацию удалось улучшить благодаря запуску энергетического моста из Краснодарского края и строительству двух теплоэлектростанций.

Ранее Константинов сообщил, что общий ущерб Крыму от устроенной Украиной водной блокады составил около 6 трлн рублей. По его словам, украинские власти обязательно ответят за блокаду полуострова, все претензии им будут выставлены после завершения специальной военной операции.