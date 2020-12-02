Названа стоимость российской вакцины от COVID-19 для других стран

https://static.news.ru/photo/233baa68-34b3-11eb-a010-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Стоимость российской вакцина от коронавируса «Спутник V» будет одинаковой для всех зарубежных стран. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По его словам, цена одной дозы составит менее $10. Препарат будет доступен для других государств с начала 2021 года, сообщает РИА Новости.

Вакцина «Спутник V» была разработана центром Гамалеи и зарегистрирована в августе. Второй препарат — «ЭпиВакКорона» — разработали специалисты центра «Вектор». Он был зарегистрирован в октябре. В настоящее время оба препарата проходят пострегистрационные испытания.

В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.

В Минздраве также не исключают возможности регистрации в России иностранных вакцин от коронавируса. В ведомстве готовы рассмотреть документы от зарубежных производителей, если они будут поданы в соответствующем порядке,

Ранее NEWS.ru писал, что в правительстве России пообещали нарастить производство вакцины «Спутник V». Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Президент Владимир путин поручил начать массовую вакцинацию россиян на следующей неделе (7–13 декабря). В первую очередь прививку получат врачи и учителя. Вице-премьер Татьяна Голикова заверила, что вакцинация будет осуществляться только на добровольной основе и бесплатно для граждан.