Названа самая вредная еда для пожилых Диетолог Арзамасцев назвал фастфуд самой вредной едой для пожилых

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Самой вредной едой для пожилых людей считается фастфуд, рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев. В беседе с «Москвой 24» он пояснил, что в такой пище не содержатся полезные элементы, при этом в ней есть переизбыток углеводов, калорий, жиров, трансжиров и соли. Фастфуд оказывает давление на печень, желудок и сердце людей в возрасте, предупредил Арзамасцев.

Если взять пожилого человека, даже самого здорового, то все равно фастфуд будет давать избыточную нагрузку на печень и желудок. Также пойдет нагрузка на сердце за счет большого количества натрия, — уточнил диетолог.

По словам врача, особую опасность представляют трансжиры. Они приводят к возникновению плохого холестерина в организме. Кроме того, трансжиры за счет своей активности повреждают стенки клеток. Это особенно вредно для пожилых, так как организм вырабатывает мало антиоксидантов, которые могут бороться с негативным воздействием трансжиров.

Также частое употребление продуктов быстрого приготовления провоцирует набор лишних килограммов. При этом, если норма калорий соблюдается, человек просто недополучает полезных веществ. В связи с этим Арзамасцев советует заменить фастфуд на полезную альтернативу.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее посоветовала пожилым включить в рацион продукты с содержанием омега-3 жирных кислот для поддержания слуха. Она отметила, что слух зависит не только от состояния ушей, но и от мозга, поэтому питание должно быть полезным и для умственной деятельности.