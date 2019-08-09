https://static.news.ru/photo/cda7fca8-bbfc-11e9-956a-fa163e074e61_660.jpg Победительница конкурса «Миссис Россия — 2019» Екатерина Нишанова Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Жительница Геленджика Екатерина Нишанова стала победительницей ежегодного конкурса «Миссис Россия — 2019». Самой красивой женщине страны 33 года, она воспитывает двоих детей.

Первой вице-миссис России стала Анна Митрофанова из Самары, а титул второй вице-миссис России присудили жительнице Иркутска Владе Брем.

В конкурсе могут принимать участие замужние женщины в возрасте от 22 до 43 лет. Ещё одним важным условием является наличие хотя бы одного ребёнка.

Победа дает Нишановой право представлять Россию на международном конкурсе «Миссис земной шар», сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал о том, что жительницу Йошкар-Олы признали самой красивой замужней женщиной России. Ольга Попова стала победительницей конкурса красоты «Миссис Хрустальная корона России — 2019».