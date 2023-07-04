Названа примерная стоимость анонсированного Путиным моста в Якутии Профессор Лапидус: стоимость анонсированного Путиным моста в Якутии составит более, чем 100 млрд рублей

Фото: sakha.gov.ru

Ленский мост

Стоимость анонсированного президентом РФ Владимиром Путиным моста в Якутии составит более 100 млрд рублей, предположил заслуженный строитель России, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой Технологии и организация строительного производства МГСУ Азарий Лапидус в разговоре с NEWS.ru. Он отметил, что точную цифру могут назвать только эксперты Главгосэкспертизы.

Нужно понимать, что окончательная стоимость моста будет по результатам проектирования. Сейчас цена называется в районе 123 млрд. Меньше, чем в 100 миллиардов точно не обойдется. Это огромный объем инженерных работ, — рассказал Лапидус.

Ранее Путин на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС пообещал, что Ленский мост будет построен.

Объект позволит создать транспортно-логистический узел, в котором сойдутся железнодорожный, речной и авиационный маршруты, а также автодороги федерального значения «Вилюй», «Лена» и «Колыма». В 2020 году сообщалось, что объект планируют ввести в эксплуатацию в период с 2025 по 2044 год.

Пять лет назад, в мае 2018 года состоялась церемония открытия Крымского моста, соединяющего два берега Керченского пролива. В ней принял участие президент Владимир Путин, который проехался по новой дороге на КамАЗе. Любопытные факты о Крымском мосте собраны в материале NEWS.ru.