Названа причина подорожания перелетов за рубеж «Известия»: авиакомпании повысят стоимость перелетов за рубеж из-за роста стоимости топлива

Фото: Shutterstock

Стоимость авиаперелетов для российских авиакомпаний может возрасти из-за снижения спроса и увеличения цен на топливо, пишут «Известия» со ссылкой на управляющего директора рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергея Гришунина. Таким образом он отреагировал на новость о том, что Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) начала пересматривать контракты с российскими авиакомпаниями, увеличивая арендные ставки за воздушные суда.

Речь идет об увеличении размера сборов на 30% для «Аэрофлота», «России», S7 Airlines и «Ямала». Авиакомпаниям на фоне низкого спроса на зарубежные перелеты и роста стоимости топлива придется компенсировать возрастающие расходы повышением стоимости перелетов. Сопоставимого увеличения цен на 30% не произойдет, но на 5–7% перелеты могут подорожать по итогам года, — заявил Гришунин.

В свою очередь, исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев, комментируя потенциальное повышение стоимости авиабилетов, подчеркнул, что авиакомпании определяют тарифы на основе баланса между спросом и предложением.

Ранее гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской рассказал в беседе с NEWS.ru, что на Кубе туристов из России любят и всегда ждут. По его словам, это одна из стран, где россияне могут отдыхать, не опасаясь негатива в свой адрес на фоне нынешней русофобии в мире.