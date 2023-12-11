Названа причина подорожания капремонта в России Капремонт жилья в России подорожал из-за роста стоимости стройматериалов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость капитального ремонта многоквартирных домов в России за последний год увеличилась в среднем на 12% из-за роста цен на стройматериалы, передает РИА Новости со ссылкой на данные проекта «Контур.Торги». По словам эксперта проекта Ксении Петрофановой, сумма торгов по капремонту выросла с 450 до 506 млрд рублей.

Сумма таких торгов увеличилась на 12% в сравнении с прошлым годом — с 450 до 506 млрд рублей. При этом количество торгов по капремонту уменьшилось на 19% — с 40 до 33 тысяч. Это значит, что средняя цена тендера выросла до 16,2 миллиона рублей, — рассказала Ксения Петрофанова.

Кроме того, по словам эксперта, в 2023 году уменьшилось количество несостоявшихся закупок — процедур, где подрядчиками становился только один участник или вовсе не было заявок. Если в предыдущем году таких закупок было 55% от общего объема, то в текущем году этот показатель сократился до 48%.

Ранее юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин допустил, что предложение правительства РФ пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения означает грядущий рост стоимости электричества. Он предположил, что подорожание могут привязать к уровню инфляции, которая, по некоторым подсчетам, может достигнуть 17%. По мнению эксперта, первое повышение составит 8–11%, а во второй раз тарифы поднимут еще на 6–8%.