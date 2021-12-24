Названа причина обработки журналистов серебром перед пресс-конференцией

Журналистов обработали частицами серебра перед пресс-конференцией с президентом РФ Владимиром Путиным, потому что серебро обладает обеззараживающим эффектом, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн. Он предположил, что это вещество недорогое и украшения из него сделать не получится, передаёт Lenta.ru.

Соли серебра, Argentum nitricum, нередко входят в различные дезинфицирующие вещества, такое есть. Они вызывают дезинфицирующий эффект, — уточнил Альтштейн.

В этом году традиционная ежегодная пресс-конференция Путина проходит в Манеже в центре Москвы. Для общения с главой государства были аккредитованы 507 представителей столичных и региональных СМИ.

Как ранее сообщили в Кремле, в 2021 году из-за пандемии свободной аккредитации на мероприятие не было, количество прессы сократили. Для участия в пресс-конференции сотрудникам СМИ было необходимо сдать три ПЦР-теста. Кроме того, санитарные требования предполагают соблюдение дистанции и ещё ряда условий.