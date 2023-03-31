Названа опасность сушки волос феном Трихолог Нагайцева: сушка волос феном может привести к сухости кожи и образованию перхоти

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Трихолог Юлия Нагайцева рассказала радио Sputnik, что современный фен может навредить волосам только если использовать его неправильно, например, высокая температура может привести к сухости кожи головы и образованию перхоти. Она отметила, что из-за высокой температуры могут пострадать корни волос. Она порекомендовала не выставлять максимальную температуру.

Не надо выставлять максимальную температуру. Это касается даже не столько стержней волос, сколько кожи головы: очень часто, когда пытаются быстро высушить голову и используют высокую температуру, пересушивают кожу, — сказала Нагайцева.

Она при этом добавила, что старые фены пересушивали голову сильнее, так как их работа основывалась на исключительном нагревании спирали и потоке горячего воздуха.

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