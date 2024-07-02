Названа неожиданная польза жары Шведские ученые: обильно выделяемый в жару пот успокаивает некоторых людей

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В жару люди обильно потеют, однако это может успокаивать, пишет aif.ru со ссылкой на сотрудников Каролинского института в Стокгольме. Оказалось, что запах пота может успокаивать встревоженных женщин.

По данным издания, был проведен эксперимент, в котором приняли участие около 50 женщин, страдающих от социальной тревожности. Их разделили на две группы, одной из которых давали нюхать ватки с нейтральными запахами, а другой — ватки, которые пропитали потом других добровольцев. По результатам эксперимента выяснилось, что показатели тревожности снизились на 39% у той группы женщин, которым давали ватки с потом.

Мы были немного удивлены полученными результатами, — поделилась научный сотрудник Элиза Винья.

Ученые пока не назвали точную причину этого явления, однако, скорее всего, дело в выделяемых феромонах.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев рассказал, что с приходом жары многие люди стали ходить с голым торсом, а некоторые — в одном нижнем белье, однако это наказуемо. По его словам, за обнажение в общественном месте штрафуют. Парламентарий объяснил, что нагота в публичном месте считается мелким хулиганством по части 1 статьи 20.1 КоАП.