Названа наиболее частая причина скачков давления у пожилых Врач Хухрев назвал отказ от поддерживающей терапии частой причиной скачков давления у пожилых

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Наиболее частой причиной скачков артериального давления у пожилых людей является отказ от поддерживающей терапии при гипертонии, предупредил врач-терапевт Алексей Хухрев. В беседе с «Москвой 24» специалист уточнил, что возрастные пациенты часто самостоятельно подбирают себе лекарственные препараты или не хотят следовать рекомендациям врача.

Если пожилой пациент сам себе назначает препараты от гипертонии, сам отменяет или принимает их только по ситуации, то давление будет скакать. Если же базовая терапия подобрана правильно и человек пьет лекарства каждый день, то оно будет нормальным, — отметил терапевт.

По словам Хухрева, люди в возрасте часто страдают от гипертонической болезни. В такой ситуации они вынуждены по назначению врача постоянно принимать лекарственные препараты, чтобы поддерживать артериальное давление в пределах нормы. Эксперт предупредил, что отказ от терапии может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Кардиолог Вячеслав Колиев ранее предупредил о рисках развития аритмии из-за курения, злоупотребления кофеином, лекарствами или алкоголем, а также при наличии сердечно-сосудистых заболеваний. Он отметил, что для аритмии характерны нерегулярность сердечного ритма и увеличенная частота сердечных сокращений.