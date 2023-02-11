Названа мешающая нормально заснуть вредная привычка Сомнолог Черкасова заявила, что алкоголь и кофеин мешают человеку нормально уснуть

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Некоторые содержащие кофеин продукты мешают засыпанию и делают сон фрагментированным, поэтому их употребление перед сном нужно ограничить, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-сомнолог София Черкасова. По ее словам, в первую очередь речь идет о чае, кофе, шоколаде, какао и шоколадных десертах. Также многим людям мешает уснуть алкоголь.

Черкасова рассказала, что употребление продуктов с кофеином лучше ограничить за шесть — восемь часов до сна. По ее словам, практически у каждого человека снижается порог возбудимости нервной системы под действием кофеина, за счет чего стрессы воспринимаются острее, как следствие, они могут сильнее влиять на сон.

Малые дозировки алкоголя, например один-два дринка (дринк — это условная порция любого алкогольного напитка, которая в пересчете на чистый алкоголь составляет 18 граммов. — NEWS.ru), расслабляют и большинству людей не мешают спать. Но при большей дозе спиртного могут наблюдаться проблемы с поддержанием сна, ночные пробуждения и поверхностный сон, — рассказала Черкасова.

Для комфортного сна специалист посоветовала исключить из вечернего рациона острую пищу и большие порции еды, так как это оказывает термогенный эффект — повышается внутренняя температура тела, что мешает процессам наступления сна, ведь для их развития, напротив, нужно небольшое понижение внутренней температуры. Кроме того, не стоит вечером есть тяжелую пищу, которая будет долго и с трудом перевариваться.

Если организм будет ночью заниматься перевариванием пищи, значит, он неизбежно упустит часть своих ночных задач. Восстановительные усилия сна будут снижаться, — пояснила специалист.

Ранее Черкасова рассказала, что нехватка сна или сбитый режим влияет на повседневную деятельность, но решить эту проблему можно довольно быстро. По ее словам, если человек нарушил свой режим сна в выходные дни или на каникулах, то стоит понять, насколько быстро нужно наладить привычное расписание. Для молодых и здоровых людей подойдет супербыстрый метод — не поспать полностью одну ночь.