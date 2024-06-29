Названа лучшая альтернатива дорогой Турции Турэксперт Ансталь: лучшей альтернативой дорогой Турции является Египет

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Руководитель турфирмы и тревел блогер Наталия Ансталь объяснила NEWS.ru, что основным конкурентом Турции для туристов является Египет. Речь идет о поездках формата «все включено». Вторым конкурентом стали ОАЭ.

Основным конкурентом Турции является Египет на базе питания «все включено». Даже несмотря на высокую жару, в данном регионе повышенная влажность и жара переносится легче, чем в Турции. Вторым конкурентом Турции валяются Арабские эмираты. Если эмират находится близко к горам, вам не будет очень жарко. По стоимости выходит как Турция, иногда и дешевле, — сказала турэксперт.

Вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян ранее заявил, что отдых в Турции опасен. Одной из распространенных угроз является повышенный риск травматизации. По его словам, это связано с активными видами спорта, которые зачастую встречаются на местных курортах. Мкртчян призвал не забывать, что отдых в Турции представляет собой не только «лежание на пляже», как думают многие туристы.

Россиянам также объяснили, где можно отдохнуть вместо Крыма. Опасающимся новой атаки ВСУ туристам предложили выбрать побережье Азовского моря в качестве альтернативы. Путешественники также могут подумать о черноморском побережье региона.