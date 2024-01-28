Названа группа россиян, которым повысят пенсию Юрист Соловьев: самозанятым могут повысить пенсию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самозанятых граждан России, вносящих обязательные взносы на пенсионное страхование, могут приравнять к неработающим пенсионерам, передает агентство ПРАЙМ со ссылкой на заслуженного юриста России Ивана Соловьева. По его словам, это приведет к индексации их пенсий.

Чтобы самозанятые пенсионеры имели право на индексацию, предлагается исключить их из числа трудящихся лиц, считает Соловьев. В настоящее время соответствующий законопроект находится на стадии межведомственного согласования и затем будет представлен в Государственную Думу.

Принятие закона станет стимулом для значительного увеличения числа самозанятых и последующей легализации в сегменте индивидуального предпринимательства, — подчеркнул Соловьев.

В случае принятия закона, пенсии самозанятых будут регулярно индексироваться наряду с пенсиями неработающих. Кроме того, они смогут получать различные социальные пособия и выплаты.

Ранее Минтруд России предложил исключить самозанятых пенсионеров, уплачивающих добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, из списка работающих граждан. Уточняется, что это позволит индексировать их пенсии и выплачивать им социальные пособия. Законопроект находится на стадии межведомственного согласования.