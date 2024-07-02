Названа единственная возможность взять ипотеку без первоначального взноса Эксперт Савчина: ипотеку без первоначального взноса одобрят при наличии квартиры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наличие недвижимости позволит взять ипотеку без первоначального взноса в 2024 году, рассказала агентству ПРАЙМ доцент экономического факультета РУДН Оксана Савчина. Залогом по ипотечному кредиту может стать квартира или дом как самого заемщика, так и его родственников.

Однако и здесь его ограничения: максимальная сумма кредита не должна превышать 100 млн рублей и не превышать 80% стоимости уже имеющихся квартиры.

Если недвижимость заемщика оценят в 10 млн рублей, то он сможет взять ипотеку на 8 млн. Срок кредита — до 30 лет, — поясняет Савченко.

Также в качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко объяснила, что льготную ипотеку решили отменить, так как из-за нее выросла цена за квадратный метр. Таким образом, подобная мера больше вредит, чем помогает строительной отрасли. По ее словам, до введения льготной ипотеки россияне могли купить в два раза больше квадратных метров.

Тем временем экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев заявляет, что строительной отрасли в России грозит серьезный кризис из-за отмены льготной ипотеки. Для многих покупка квартиры станет недоступной. По его мнению, застройщикам придется возводить «микроскопические хрущевки» вместо больших и комфортабельных квартир.