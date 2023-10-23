Названа цена изготовления квадратных автомобильных номеров Эксперт Лигачев: цена изготовления квадратных номеров составляет 1000 рублей

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

В Москве изготовление квадратного госномера обойдется автомобилистам в 1000 рублей, рассказал NEWS.ru автоэксперт Константин Лигачев. По его словам, раньше они изготовлялись поштучно, поскольку до сегодняшнего дня автовладельцам грозил штраф за установку такого регистрационного знака спереди.

Цена на изготовление квадратных номеров на автомобиль в столице составляет 1000 рублей. Владельцам праворульных японских автомобилей, американских, а также микроавтобусов приходилось пользоваться двумя комплектами номеров. Теперь же, полагаю, власти обратили внимание на проблему и решили изменить нормативную документацию, — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что Росстандарт внес поправки в ГОСТ 50577-2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств», позволяющие устанавливать квадратные госномера на передний бампер автомобиля. Изменения вступили в силу с 18 октября. Госавтоинспекция уже направила разъяснения в региональные управления. Для получения квадратного номера необходимо обратиться в лицензированную организацию, занимающуюся изготовлением номеров и имеющую соответствующую техническую возможность. Список организаций, уполномоченных изготавливать регистрационные знаки, можно найти на официальном сайте ГИБДД.