Назван «животный» способ воспитать заботливого и доброго ребенка Психолог Кононов: домашние животные помогут воспитать заботливого ребенка

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Забота о домашнем животном поможет воспитать доброго и милосердного ребенка, рассказал NEWS.ru доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов. Он отметил: дети, ухаживая за кошкой или собакой, усваивают, что у каждого есть в семье не только права, но и обязанности.

Домашнее животное способно показать ребенку, что по отношению к младшим и слабым нужно быть добрым, милосердным и заботливым. Ребенок через каждодневные обязанности: кормление, расчесывание, прогулки с животным — усваивает, что у каждого в семье есть не только права, но и обязанности, становится более дисциплинированным и ответственным, — считает Кононов.

По его словам, важно помнить, что «дети, в первую очередь, остаются детьми и возлагаемые на него обязанности по уходу за животным должны быть посильными». Психолог отметил: все положительные моменты возможны только в случае контроля животного со стороны родителей.

Нередки случаи, когда взрослые, крупные собаки воспринимают ребенка, как младшего члена стаи, доминируют над ним, кусают. В таком случае от наличия животного в доме будет больше вреда для ребенка, чем пользы, — подытожил Кононов.

Ранее педагог-психолог Виктория Савкова сообщила, что реальность ребенка нужно наполнить интересными событиями. По ее словам, если родители ограничивают ребенка в пользовании гаджетом, ему необходимо предложить увлекательную альтернативу, например, совместное путешествие или настольную игру.