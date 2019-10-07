https://static.news.ru/photo/21ce00bc-e86b-11e9-9ff1-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Самый пожилой житель Крымского полуострова проживает в Севастополе. Женщине 105 лет, она родилась 23 апреля 1914 года. Об этом свидетельствуют данные, которые News.ru предоставили в Отделении Пенсионного фонда России по Севастополю.

Отмечается, что в городе федерального значения есть восемь человек старше 100 лет. Кроме того, в конце декабря текущего года 100 лет исполнится ещё одной севастопольской пенсионерке.

Как рассказали News.ru в Отделении ПФР по Республике Крым, самому старому пенсионеру региона 104 года: женщина родилась в июле 1915 года.

Всего же в республике проживают 27 пенсионеров старше 100 лет.

Ранее News.ru сообщал, что меньше всего заболеваний среди граждан пенсионного возраста зарегистрировано в Курской области и Республике Адыгея.