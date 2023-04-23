Назван возраст, после которого опасно водить машину Терапевт Раменский: после 65 лет водить машину может быть опасно

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После 65 лет может быть опасно водить машину, рассказал NEWS.ru врач-терапевт Павел Раменский. По его словам, в этом возрасте ухудшается способность концетрироваться, появляется усталость, замедляются реакции и происходят скачки давления. Однако врач подчеркнул, что решение об отказе от управления автомобилем каждый человек вправе принимать самостоятельно, ориентируясь на самочувствие и рекомендации медиков.

В стране нет конкретного установленного возрастного ограничения на управление автомобилем. Человеку достаточно один раз в десять лет обновлять водительское удостоверение, пройдя при этом медкомиссию. Имея нормальное здоровье, каждый решает сам, до какого возраста он может управлять автомобилем безопасно для себя и окружающих, — отметил Раменский.

Подсознательные реакции у пожилых водителей, даже если и были развиты за счет опыта, с годами притупляются, добавил терапевт. По его словам, это часто происходит, если нет активной работы нейронных цепей правого полушария головного мозга. Раменский отметил, что с возрастом даже выработанный годами профессиональный автоматизм вождения может давать сбои. При этом неважно, чем управляет человек: велосипедом или автомобилем.

По остальным параметрам здоровья — давление, кардиология — необходимо обследоваться. Чтобы чувствовать себя более уверенным, отправляясь в дорогу за рулем, необходимо периодически проходить диспансеризацию в поликлиниках по месту жительства. Это не требует много усилий, лучше лишний раз сходить провериться или пройти обследование, — рекомендовал терапевт.

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