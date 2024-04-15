Назван вероятный тюремный срок, который может получить Портнягин Юрист Русяев: Портнягину может грозить до семи лет тюрьмы за отмывание денег

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Дмитрий Портнягин

Российскому блогеру Дмитрию Портнягину, который обвиняется в неуплате налогов и отмывании денег, может грозить наказание вплоть до семи лет лишения свободы, заявил в беседе с NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, для освобождения от ответственности возможны лишь общие основания, например амнистия, истечение сроков давности или освобождение в связи с призывом на военную службу.

Сам Портнягин признал вину в неуплате налогов и полностью погасил основной долг в 124 млн рублей. Вину в отмывании он отрицает, утверждая, что средства были получены законным путем. В случае с налоговыми преступлениями законодательство предусматривает освобождение от уголовной ответственности при условии полного погашения задолженности. Однако это не распространяется на отмывание преступных доходов. Таким образом, если следствие сочтет вторую часть обвинения обоснованной, Портнягину может грозить наказание вплоть до семи лет лишения свободы, — пояснил Русяев.

Ранее жена Портнягина заявила, что за преследование ее супруга ответственен бизнесмен Андрей Ковалев. По словам Екатерины, предприниматель угрожал блогеру и активно искал «потерпевших», чтобы отправить его за решетку. Она утверждает, что Ковалев владел информацией о ходе допросов и публиковал ее в Telegram-канале, хотя все участники следственных действий подписали документ о неразглашении.