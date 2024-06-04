Назван вернувшийся в моду вид босоножек NYP: популярные в 90-х годах сандалии-джелли вернулись в моду

Сандалии-джелли, которые получили прозвище противоречивой обуви, снова стали популярными в этом сезоне, пишет New York Post. Речь идет о резиновой обуви, которая была особенно популярна в 1990-х годах.

По данным издания, все больше звезд появляются на публике в таких сандалиях, босоножках и балетках разных цветов, сочетая их как с выходными платьями, так и с джинсами и шортами. Стилист Джули Краус заявила, что в настоящее время все больше трендов из 2000-х годов становятся в моде, поэтому неудивительно, что желейная обувь стала модной.

Ранее стилист-имиджмейкер Екатерина Краснова заявила, что украшения в виде бантов будут актуальными летом 2024 года. Она добавила, что в образе можно применять различные виды изделий. По словам Красновой, в моде остаются минималистичные украшения. Они подходят для тех, кто ценит элегантные образы. При этом, актуальными будут изделия с этническими мотивами и виде змей, жуков, а также абстракций.

До этого известный стилист Влад Лисовец ранее назвал обнаженное тело главным трендом лета. Однако любящим моду людям стоит помнить о соблюдении приличий, добавил он.