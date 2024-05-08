Назван способ вернуть деньги за бракованный товар, купленный в кредит Депутат Чаплин: россияне имеют право вернуть деньги за бракованный товар

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Покупатель имеет право на возврат уплаченных процентов за приобретенный в кредит бракованный товар, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Он отметил, что компенсировать затраты клиенту обязан магазин, а не банк.

Если приобретен товар для длительного пользования (смартфон, ПК), на время ремонта можно требовать предоставления замены. Если вы купили телефон, а у него оказались сложности с экраном, допустим, экран гаснет на солнце, то вы в праве требовать от продавца замены. И в случае, если замена требует более семи дней, то в течение трех дней продавец обязан доставить за свой счет аналогичный товар для временного использования, — добавил депутат.

Парламентарий напомнил, что мебель и ювелирные украшения, например, не входят в данную категорию товаров. По его словам, полный список содержится в постановлении правительства № 2463 2020-го.

Если вы обнаружили брак, а товар уже успел подорожать, то возврат разницы происходит с учетом повышения цены, а вот если товар успеть подешеветь, то возврат будет произведен по большей стоимости, то есть без удешевления. Кроме того, покупатель имеет право требовать 1% от цены товара в случае, если продавец не заменил товар ненадлежащего качества в течение семи дней или в течение 20 дней в случае необходимости проверки, — заявил Чаплин.

Депутат подчеркнул, что если товара нет в наличии, то у продавца есть месяц на поиск замены бракованной вещи. Собеседник добавил, что магазин должен устранить недостатки в соответствии с условиями, установленными в договоре, но не позднее 45 дней.

Например, если был куплен хороший телефон, но ПО вдруг не поддерживается, и покупатель не может пользоваться устройством. В случае невыполнения продавцом любого из указанных обязательств, покупатель имеет право на компенсацию в размере 1% от стоимости товара за каждый день задержки, — подытожил депутат.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что россияне могут вернуть деньги за гаджеты в течение 15 дней с момента покупки. По его словам, это возможно в случае обнаружения любых недостатков. По истечении этого срока покупатель сможет вернуть деньги лишь в том случае, если у товара был обнаружен существенный недостаток, усложняющий использование.