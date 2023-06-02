Назван способ уничтожить бункеры командования Украины Военэксперт Прохватилов: ракеты с конвенциональной боевой частью могут уничтожить украинские бункеры

Фото: Vadim Savitsky/Global Look Press

Чтобы нанести удары по бункерам руководства Украины и центрам принятия решений, необходимо использовать межконтинентальные баллистические ракеты с конвенциональной боевой частью, заявил в беседе с URA.RU старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. По его словам, речь идет о снарядах вроде «Ярса» и «Тополя»

Один из вариантов — ударить по таким серьезным объектам межконтинентальными баллистическими ракетами с конвенциональной боевой частью, а не ядерной. Их в России очень много, например комплексы «Ярс» или «Тополь». Для этого нужно их перенастроить на среднюю дальность. Удар такой стратегической ракетой — и здание СБУ гарантированно обвалится, — подчеркнул Прохватилов.

Кроме этого он рассказал, что для ударов по центрам принятия решений можно применить планирующие авиабомбы. По словам военэксперта, снаряды должны лететь очень высоко, чтобы незаметно добраться до Киева, это основная сложность данного способа. Тем не менее при желании и поставленной задаче проблема будет решена, уверен Прохватилов.

30 мая президент России Владимир Путин сообщил, что несколько дней назад Москва нанесла удар по центрам принятия решений — по штабу военной разведки Украины, который находится в черте Киева.

Позднее Telegram-канал «Украина.ру» опубликовал спутниковые снимки здания штаб-квартиры Главного управления разведки Минобороны страны после российского удара. На снимке от 30 мая видно, что внутренний двор и стоянка ГУР завалены землей.