Назван способ обмана россиян при бронировании отелей в Турции

Власти Турции предупредили туристов, в том числе из России, о том, как мошенники пытаются их обмануть при попытке забронировать номер в отелях на турецких курортах. На сайте Министерства торговли республики опубликована памятка для путешественников.

Туристов предупредили: при самостоятельном бронировании отеля необходимо проверить достоверность всех данных о месте размещения на сайтах профессиональных ассоциаций. Также стоит поинтересоваться, имеет ли отель сертификат Министерства культуры и туризма Турции.

Необходимо проверить, зарегистрирован ли веб-сайт, на котором будет выполнено бронирование, в информационной системе электронной торговли (ETBIS), — говорится в документе.

Часто аферисты пользуются соцсетями или электронной почтой, чтобы привлечь новых клиентов — рассылают им рекламу. Не попасться на их удочку можно — для этого нужно бронировать и оплачивать жильё на сайте самого отеля или через турагента.

Проверять нужно и указанные на сайте отеля телефоны. А также обращать внимание на логотипы гостиницы — иногда они могут незначительно отличаться, что говорит о том, что сайт — фальшивка.

Россиянам следует ожидать роста цен на туры в Турцию на фоне ажиотажного спроса. Об этом ранее рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.