Назван самый вредный перекус для пожилых Диетолог Лазуренко: пожилым вредно перекусывать бутербродами с копченой колбасой

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Самым вредным перекусом для пожилых людей являются бутерброды с копченой колбасой и сладости, рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко. В беседе с «Москвой 24» специалист предупредила, что с возрастом возникают проблемы с обменом веществ, это приводит к развитию инсулинорезистентности, ожирению и сахарному диабету.

Появляется недостаточность ферментов, кишечник становится во многом ленивым, особенно с хроническими эндокринными заболеваниями. Потому наиболее вредными являются те продукты, которые влияют на хронические недуги и пищеварение в целом, — подчеркнула врач.

Бутерброды с копченой колбасой даже в небольших количествах могут нарушить процесс пищеварения в тонком кишечнике. Это чревато резким всплеском глюкозы и инсулина, отметила Лазуренко. Сладости представляют вред для пожилых из-за содержания сахара и муки. При их употреблении поджелудочная железа выбрасывает большое количество пищеварительных ферментов, а эндокринный аппарат начинает вырабатывать инсулин, заключила диетолог.

Нутрициолог Жанна Тиханычева ранее посоветовала пожилым чаще есть суп зимой. По ее словам, это блюдо питает ткани тела и легко усваивается, что особенно важно для людей в возрасте. Кроме того, бульон помогает восстановиться после заболеваний.