Назван самый полезный способ приготовления яиц Диетолог Круглова посоветовала готовить яйца в виде парового омлета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта лучше всего подойдет паровой омлет, причем без жаренной корочки, если речь идет о приготовлении блюд из куриных яиц, рассказала NEWS.ru член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова. Эксперт добавила, что здоровым гражданам подойдет любой вариант кулинарной обработки.

Для здорового человека без проблем с пищеварительной системой нет большой разницы в усвоении белков из яиц. Если мы говорим про людей с заболеваниями ЖКТ, то здесь предпочтение щадящим способом приготовления. И лучший вариант — паровой омлет, причем без жаренной корочки. Плюс в омлете сочетается молочный белок, получается насыщенный белком продукт, который достаточно легко усваивается. Жаренная корочка, если мы говорим про глазунью, несколько мешать усвоению, — отметила Круглова.

Накануне собеседница заявила NEWS.ru, что пациентам с угревой сыпью и аллергией на белок коровьего молока следует исключить из рациона кефир. Эксперт подчеркнула, что употребление данного напитка также лучше ограничить при дефиците лактазы — ферменте, «переваривающем углеводы молочных продуктов».

Ранее Круглова рассказала, что продукты, богатые калием, способны снижать артериальное давление. Для профилактики гипертонии следует включить в свой рацион овощи, фрукты, ягоды и листовую зелень, посоветовала она. Чтобы нормализовать давление, стоит употреблять в неделю 200–300 граммов продуктов с омега-3, добавила эксперт. Эти жирные кислоты содержатся в лососе, скумбрии и других жирных сортах рыб.