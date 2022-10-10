Назван самый полезный продукт в холодное время года Диетолог Соломатина: печень обеспечит организм теплом в холодное время года

Фото: shutterstock.com

В холодное время года снижаются эмоциональные возможности иммунной системы, организм тратит энергию на обогрев, поэтому человеку необходимо есть продукты, которыми можно насытиться, заявила NEWS.ru врач-диетолог Елена Соломатина. В связи с этим она посоветовала добавить в свой рацион печень.

Печень содержит белок, он необходим для выработки белков иммунной системы. Белок долго переваривается и является топливом для организма, которое вырабатывает много энергии. Поэтому долгое время человек будет ощущать тепло, — объяснила Соломатина.

Еще в печени содержится большое количество витамина D, необходимого для нормального иммунного ответа, а большинство россиян испытывают его дефицит, добавила она. Витамин A, который тоже присутствует в печени, ответственен за обновление кожи, в частности слизистых. При приготовлении печени диетолог посоветовала использовать перец и имбирь.

Специи улучшают кровообращение, что обеспечивает приток крови вместе с белками иммунной системы к местам повреждений. Быстрее иммунная система будет реагировать на вирусы. Специи оказывают мощное антиоксидантное действие, укрепляя наши клетки и снимая уровень воспаления, — подытожила Соломатина.

Ранее член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова назвала продукты, которые разрушают иммунитет. Она посоветовала отказаться от большого количества сахара, а также от изготовленных из обработанной муки продуктов.