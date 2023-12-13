Назван любимый торт россиян Медовик стал самым популярным тортом у россиян в 2023 году

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Торт «Медовик» стал самым популярным у жителей России в 2023 году, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на исследование IT-компании «Атол». По ее данным, доля покупок медовика среди других десертов составила 19,6%, в 2022 году медовик с 17,7% занял лишь третье место.

Вторым любимым тортом россиян стал «Наполеон», его доля покупок составила 18,3%. На третьем месте оказался чизкейк, который в прошлом году был лидером, за год его доля упала с 21 до 14,7%.

Торт «Прага» занял четвертую строчку рейтинга, на пятом месте — тирамису. Также шоколадный торт, «Красный бархат», морковный торт и торт «Птичье молоко» оказались среди самых популярных десертов. Исследование проводилось с помощью анализа обезличенных данных продаж за 11 месяцев 2022–2023 годов.

Тем временем торты в России подорожали на 20%. Это связано с ростом стоимости ингредиентов, из которых изготавливаются эти десерты: молоко, сливочное масло и сливки 33% жирности. Ингредиенты для лакомств стали дороже на 10–15%, повысились траты на логистические услуги. По словам кондитеров, замена компонентов торта на более бюджетные негативно скажется на его качестве и вкусе и в целом не повлияет на снижение стоимости десертов.