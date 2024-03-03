Назван регион РФ, в котором празднование Масленицы обойдется дешевле всего «Эвотор»: празднование Масленицы обойдется дешевле всего жителям Ставрополья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя стоимость приготовления блинов к Масленице составляет 183 рубля, при этом дешевле всего это блюдо обойдется жителям Ставропольского края, следует из данных компании «Эвотор». Менее всего повезло обитателям восточных регионов, которым придется потратить на угощение от 233 до 253 рублей за порцию, передает РИА Новости.

Стоимость домашнего приготовления блинов составляет 183 рубля. Дешевле всего в среднем приготовление блинов будет в Ставропольском крае — всего 119 рублей, — говорится в сообщении.

Чтобы купить продукты на одну порцию блинов, москвичам придется потратить 227 рублей, а петербуржцам — 201 рубль. Для жителей Краснодарского края тот же набор будет стоить 186 рублей, а для красноярцев — 185 рублей. Еще дешевле Масленица обойдется самарцам и воронежцам — 178 рублей. В Калининградской области для праздника будет достаточно 168 рублей, а в Свердловской — 154 рублей.

Ранее Росстат подвел итоги первого месяца 2024 года и назвал самые подорожавшие продукты. Яйца, цены на которые подскочили, в этот список не попали. Зато в него включили овощи и фрукты: огурцы и помидоры, картофель и морковь, виноград и бананы.