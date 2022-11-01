Назван простой способ уберечь домашних кошек от «женских» болячек Ветеринар Шеляков посоветовал стерилизовать кошек, чтобы избавить их от «женских» болячек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кошка может приобрести огромное количество «женских» болячек, если она не рожает, таким мнением поделился в разговоре с NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, чтобы этого не произошло, кошку необходимо обязательно стерилизовать. Он указал, что самый подходящий вариант для стерилизации — 4-5 месяцев, до появления первой течки.

Стерилизовать их (домашних кошек. — NEWS.ru) необходимо в обязательном порядке. Так, как из-за того, что кошка не рожает, у нее развивается большое количество «женских» болячек. Это и разнообразные опухоли, и эндометриты, и различные гормоназависимые заболевания, — пояснил медик.

Специалист пояснил, что распространенные мнения о том, что кошке необходимо дать родить или протечь перед стерилизацией, равно как и стерилизовать питомца во время течки не имеют под собой никаких оснований.

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